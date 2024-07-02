Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν χθες βράδυ Πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κρινέικα, στον Προφήτη Ηλία στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,όπως γράφει το patrisnews.gr οι Πυροσβέστες εντόπισαν ανθρώπινα οστά στο πρανές του δρόμου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας αλλά και το προσωπικό του Εγκληματολογικού Γραφείου Ερευνών του Τ.Α. Ήλιδας που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Στελέχη της ΕΛΑΣ περισυνέλλεξαν τα οστά και εντός της ημέρας αναμένεται να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για εξέταση.

Να σημειωθεί πως τα οστά δεν σχετίζονται με τη φωτιά ενώ δεν έχει δηλωθεί στις Αρχές κάποια εξαφάνιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.