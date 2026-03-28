Ακινητοποίηση πλοίου ανοιχτά της Άνδρου

Ακινητοποιήθηκε δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή 4,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Θειάκιο, στην Άνδρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 17 μέλη πληρώματος, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ το πλοίο ρυμουλκείται από ρυμουλκό σκάφος με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.