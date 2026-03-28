Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!» ήταν από τα κεντρικά συνθήματα μεγάλου συλλαλητηρίου εργατικών σωματείων, οργανώσεων των ΕΒΕ και μαζικών φορέων που ξεκίνησε από το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα και κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στο συλλαλητήριο παρευρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με τη συγκέντρωση στο υπουργείο, ενώ αντιπροσωπεία των σωματείων συναντήθηκε με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, καταθέτοντάς του τα αιτήματα για απεμπλοκή από τον πόλεμο και για συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος.

Ο Γ. Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Αττικής, χαρακτήρισε την απάντηση της κυβέρνησης που επικαλέστηκε την δημοσιονομική σταθερότητα ως «πρόκληση όταν ετοιμάζονται να δώσουν άλλα 7 δισ. ευρώ για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς».

Παράλληλα τα σωματεία άπλωσαν γιγαντοπανό μπροστά από τη Βουλή, με το σύνθημα: «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα».

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές πορεύτηκαν προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, με το πανό της Ομοσπονδίας Οικοδόμων στην πρώτη γραμμή να δίνει τον τόνο: «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών - Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου». Το σύνθημα «δολοφόνοι - δολοφόνοι», ακούγονταν συνεχώς. «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», διεμήνυσαν οι χιλιάδες διαδηλωτές, αναδεικνύονταν την διέξοδο από τα σφαγεία των ιμπεριαλιστών.

«Όλα τα παράσιτα που ζούνε στα σαλόνια, μας ρίχνουν στην ανέχεια μοιράζοντας κουπόνια. Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός» έγραφε το πανό του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. «Να κλείσουν οι βάσεις - ορμητήρια - στόχοι» απαιτούσε το Συνδικάτο μετάλλου Αττικής. Ενώ, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος απεύθυνε το ερώτημα: «για του αφέντη το φαΐ να σκοτώνονται οι λαοί;».

Έξω από τα γραφεία της ΕΕ γράφτηκε το σύνθημα «Έξω η Ελλάδα από το σφαγείο του πολέμου», ενώ οι διαδηλωτές έκαψαν τη σημαία της ΕΕ, με χιλιάδες να βροντοφωνάζουν «Φονιάδες, ληστές, υποκριτές είναι οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές».

«Είμαστε εδώ και παίρνουμε την πρώτη μας αγωνιστική απόφαση συμμετέχοντας στην σημερινή συγκέντρωση», σημείωσε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο υπουργείο Οικονομικών ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου, πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του νεοϊδρυθέντος Σωματείου εργαζομένων στην ΕΤΕΜ - COSMOS. Συνεχίζοντας σημείωσε πως τις συνέπειες του πολέμου τις πληρώνουν ήδη οι εργαζόμενοι με την ακρίβεια να καλπάζει.

Ο Γιώργος Υφαντής, νέος στρατευμένος τόνισε πως «δε θα μπορούσα να μην είμαι σήμερα εδώ και να ενώσω και εγώ τη φωνή μου, με όλους εσάς, τα εκατοντάδες σωματεία και φορείς, με τις χιλιάδες λαού που διεκδικούν και απόψε να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στο πολεμικό μακελειό».

«Αυτός ο βρώμικος πόλεμος φέρνει νέα χτυπήματα στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, με ανατιμήσεις, ακρίβεια, πολεμικές δαπάνες, ένταση της κρατικής καταστολής» τόνισε ο Σπύρος Μαρίνης, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ. Σημείωσε πως οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο κλιμακώνουν την πάλη τους με μαζική παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 3 Απρίλη στις 2 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών και με την πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μάη, ενώ κατήγγειλε «την αύξηση κοροϊδία της κυβέρνησης στον κατώτατο μισθό», μια αύξηση που όπως είπε, «στην ουσία είναι μείωση μισθού, με βάση τον πληθωρισμό που καλπάζει αυτή τη στιγμή στο 3,1%».

Πόσο άλλο να αντέξει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση;» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος του Σωματείου αρτοποιών Αττικής.

«Η κυβέρνηση να δώσει εδώ και τώρα απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελευσίνα και ποιά είναι η χρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου» τόνισε ο Βαγγέλης Γκίνης, πρόεδρος της Ένωσης ΕΒΕ Ελευσίνας μιλώντας στο συλλαλητήριο στο υπουργείο Οικονομικών.

«Ο πόλεμος που διεξάγεται στην Μ. Ανατολή είναι πόλεμος για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των εκμεταλλευτών των εργαζομένων όλων των χωρών» είπε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού και κάλεσε τους εργαζόμενους «να οργανωθούν, να παλέψουν, να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και σε όλους αυτούς που πλουτίζουν από τον ιδρώτα των εργαζόμενων».

Το μήνυμα πως «οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον δρόμο για να ορθώσουν ανάστημα» έστειλε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά δηλώνοντας πως «δεν θα κάνουν καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους»

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες μπλέκουν το λαό στα πολεμικά τους σχέδια, δίνοντας δισ. για εξοπλισμούς στο όνομα της "ασφάλειας". «Ποια ασφάλεια; Για τον ναυτεργάτη που τον στέλνουν σε εμπόλεμες ζώνες να υπογράψει ''θανατόχαρτο";», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά! Με περισσότερη οργάνωση. Με περισσότερη αποφασιστικότητα. Με περισσότερους εργαζόμενους στο πλευρό μας. Καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους! Καμιά εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης και όσων τη στηρίζουν! Να σημάνει λαϊκός ξεσηκωμός σε κάθε γωνιά, σε κάθε γιαπί, σε κάθε χώρο δουλειάς, με συνελεύσεις, οργάνωση του αγώνα έχοντας καθαρό ότι για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν αυτοί το μεγάλο κεφάλαιο», τόνισε, τέλος, ο Μ. Μπεκρής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.