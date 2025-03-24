Λογαριασμός
Αλλάζει η ώρα - Πότε γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μπροστά

Θα χάσουμε μια ώρα ύπνου σε λίγες μέρες - Επιστρέφουμε στο θερινό ωράριο την Κυριακή - Οι δείκτες θα αλλάξουν στις 03:00 τα ξημερώματα και θα δείξουν 04:00

Ρολόι

Μία ώρα μπροστά θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας την ερχόμενη Κυριακή, καθώς θα ισχύσει το θερινό ωράριο.

Η ώρα αλλάζει παραδοσιακά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, που φέτος είναι στις 30 του μήνα. 

Οι δείκτες θα αλλάξουν στις 03:00 τα ξημερώματα και θα δείξουν 04:00, όπως και κάθε χρόνο και το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου του 2025.
 

