Μία ώρα μπροστά θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας την ερχόμενη Κυριακή, καθώς θα ισχύσει το θερινό ωράριο.

Η ώρα αλλάζει παραδοσιακά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, που φέτος είναι στις 30 του μήνα.

Οι δείκτες θα αλλάξουν στις 03:00 τα ξημερώματα και θα δείξουν 04:00, όπως και κάθε χρόνο και το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου του 2025.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.