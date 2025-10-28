Λογαριασμός
Αλλαγές της κυκλοφορίας σε Μετρό και Τραμ σήμερα για τον εορτασμό της Εθνικής Επέτειου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ., θα επηρεαστεί η κυκλοφορία στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα και στις γραμμές 6 και 7 του Τραμ

Μετρό

Αλλαγές της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ θα υπάρξουν σήμερα λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα:

  • Ο σταθμός του Μετρό  «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
  • Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
  • Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: κυκλοφορία εθνική επέτειος τραμ Μετρό
