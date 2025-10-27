Κάλυμνος: Μια χωματερή σε αναμονή λύσης

Η χωματερή της Καλύμνου, κοντά στο λιμάνι, αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα.

Πρόκειται για μια από τις λίγες ανεξέλεγκτες χωματερές που έχουν απομείνει στην Ελλάδα, με όλων των ειδών οικιακά, αστικά, απορρίμματα, μπάζα, έπιπλα… Κι ενώ η οριστική διαχείριση έχει δρομολογηθεί, η προσωρινή λύση με τη μεταφορά των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ της Κω έχει σκοντάψει σε ενστάσεις του Δήμου Κω. Τι είπαν στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ο Έπαρχος, επιχειρηματίες και κάτοικοι του νησιού.

