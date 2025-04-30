Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, κάθε βήμα μια νέα αρχή

Στο Κρανίδι υπάρχει ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τους μαθητές που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η Ορτένζα άφησε πίσω τη ζωή της στην Αλβανία και πριν 24 χρόνια ήρθε στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή.

Πήρε τη ζωή στα χέρια της και αποφάσισε να φοιτήσει στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.

Μαζί της και οι υπόλοιποι μαθητές, από κάθε μεριά του πλανήτη, μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» για την εμπειρία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.