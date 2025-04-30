Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο IC53 Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με 190 επιβάτες, παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε στις 13:18 μετά τη γέφυρα της Εκκάρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«H Hellenic Train ανακοινώνει ότι σήμερα 30 Απριλίου, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο IC53 Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με 190 επιβάτες, παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε στις 13:18 μετά τη γέφυρα της Εκκάρας.

Η εταιρεία ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και μερίμνησε για την αποστολή μηχανών από το Λιανοκλάδι, που έφτασαν στο σημείο στις 14:20 προκειμένου να μεταφέρουν την αμαξοστοιχία στον σταθμό του Λιανοκλαδίου, όπου έγινε η αποβίβαση των επιβατών.

Μετά την άφιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, ενώ ορισμένοι εξ αυτών επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με την επόμενη αμαξοστοιχία, με προορισμό επίσης την Αθήνα.

Το προσωπικό της Hellenic Train προσέφερε σνακ και νερό στους επιβάτες κατά την αναμονή τους και στάθηκε στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή ώστε να περιορίσει κατά το δυνατόν την ταλαιπωρία τους.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και διερευνά τα αίτια της βλάβης».

