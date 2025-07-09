Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 4 περιφέρειες - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Τέσσερις περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Αττική, είναι σε κατάσταση συναγερμού σήμερα - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου 

Φωτιά

Σε κατάσταση συναγερμού είναι σήμερα, Τετάρτη, πολλές περιοχές της χώρας λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 5. 

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειες όπως η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ και άλλες περιοχές, νησιωτικές και ηπειρωτικές, από τη Δυτική Ελλάδα, έως τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός στην κατηγορία 4.

Πιο αναλυτικά, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (πλην νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, πλην Σποράδων)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Αττικής - Νήσος Κυθήρων
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, ΠΕ Φωκίδας)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας - Σποράδες, ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Τρικάλων)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου)
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνδυνος πυρκαγιάς Πολιτική Προστασία Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark