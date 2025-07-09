Σε κατάσταση συναγερμού είναι σήμερα, Τετάρτη, πολλές περιοχές της χώρας λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 5.

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειες όπως η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ και άλλες περιοχές, νησιωτικές και ηπειρωτικές, από τη Δυτική Ελλάδα, έως τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός στην κατηγορία 4.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τετάρτη 09/07



🔴 Ακραίος Κίνδυνος 5⃣ σε:



📍#Αττική

📍#Βοιωτία

📍#Φθιώτιδα

📍#Μαγνησία

📍#Κορινθία

🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣ & υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο σύνολο της λοιπής ηπειρωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής



ℹ… pic.twitter.com/pYpGa1fKuO — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2025

Πιο αναλυτικά, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (πλην νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, πλην Σποράδων)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Αττικής - Νήσος Κυθήρων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, ΠΕ Φωκίδας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας - Σποράδες, ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Τρικάλων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου)

Πηγή: skai.gr

