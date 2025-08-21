Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 303, σήμερα στις 10:43, λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο.
Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.
Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.
«Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του» αναφέρεται σε ενημέρωση της Hellenic Train.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.