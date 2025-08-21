Πάνω από 7 κιλά κάνναβης, 16 δενδρύλλια κάνναβης, καραμπίνα, φυσίγγια, και άλλα βρέθηκαν στη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Χαλέπας Χανίων, κατά την οποία μάλιστα τραυματίστηκαν ελαφρά αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν χθες (20.08.2025) κατόπιν της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, 3 ημεδαποί ηλικίας 49, 60 και 68 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-7- κιλά και -135- γραμμάρια κάνναβης

-16- δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,80 μέτρων

Μια (1) κυνηγετική καραμπίνα

Έξι (6) φυσίγγια

Έντεκα (11) συσκευές εντοπισμού

Τρία (3) TABLET

Ένα (1) DRONE

Οκτώ (8) κάμερες παρακολούθησης

Μια (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Ένας (1) πλαστικός τρίφτης περιέχων ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

Τρία (3) μαχαίρια.

Μια (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος

Δυο (2) πολεμικοί όλμοι

Μια (1) ζυγαριά ακριβείας

Δεκαεπτά (17) συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων εξακόσιων πέντε ευρώ (7.605)

Οκτώ (8) οχήματα

2 τραυματίες αστυνομικοί

Στην προσπάθεια σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.