Άδεια ήταν η ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, πριν από λίγη ώρα με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι περιμετρικά και να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στο σημείο έφτασαν τα ΤΕΕΜ που πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη στη βαλίτσα ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν χωρίς περιεχόμενο.

Μετά την εξέλιξη, άνοιξαν οι δρόμοι και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

