Σε κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής, 14/11, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αγιάς Λάρισας, διεκδικώντας από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, που σχετίζονται μεταξύ άλλων, με τις πληρωμές από τις επιδοτήσεις, τις αποζημιώσεις από ζημιές των καλλιεργιών, το κόστος παραγωγής κ.ά.

Κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους πραγματοποίησαν σήμερα στο κέντρο της Βέροιας (κεντρική φωτογραφία) και αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ζητώντας από την κυβέρνηση τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι οι αγροτικοί σύλλογοι προσανατολίζονται πλέον σε ένα ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο, σημειώνοντας πως «ο αγώνας των αγροτών, αφορά την ίδια την επιβίωσή τους».

Η τελική στάση τους θα καθοριστεί στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Οι αγρότες της Ημαθίας λένε ότι η σημερινή κινητοποίηση, αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς δράσεων που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα από την πλευρά της πολιτείας.



Πηγή: skai.gr

