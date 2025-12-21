Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες. «Θεωρούμε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια οπότε δεν κάνουμε πίσω», δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Μίλτος Μπούκας, μέλος του μπλόκου Καλπάκι Ιωαννίνων.

Ο ίδιος ανέφερε πως στις γιορτές τα τρακτέρ αναμένεται να πάνε στην άκρη και ο κόσμος να πάει στον προορισμό του. Όπως επεσήμανε υπάρχουν βασικά αιτήματα ειδικά το κόστος παραγωγής και το θέμα του πετρελαίου που δεν κουβεντιάζονται στα σοβαρά.

«Δεν είμαστε βιώσιμοι», τόνισε ο κ. Μπούκας χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε πως «ο πραγματικός αγρότης δεν φοβάται τους ελέγχους».

Σήμερα αναμένεται να ανοίξουν εκ νέου τις μπάρες των διοδίων που βρίσκονται κοντά σε ορισμένα μπλόκα για λίγες ώρες, ενημερώνοντας τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους, ενώ θα μοιράσουν και προϊόντα.

Παράλληλα, έχουν διαμηνύσει ότι από την Τρίτη και για την περίοδο των εορτών, προτίθενται να δώσουν στην κυκλοφορία τουλάχιστον δύο λωρίδες στα σημεία που έχουν στηθεί τα μπλόκα για την διέλευση των εκδρομέων.

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε δηλώσεις του, επεσήμανε χθες ότι τα μπλόκα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, ιδιαίτερα εν όψει των εορτών. Ωστόσο, οι αγρότες, αντέτειναν ότι θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ανοίγοντας τα διόδια για τους ταξιδιώτες, αλλά προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προχώρησαν χθες, Σάββατο, σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών. Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας.

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια, επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους προς τους οδηγούς. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι αυτό γίνεται, καθώς όσα ακούστηκαν ήταν ασαφή και γενικότητες. Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη Δευτέρα ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν:

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες.

Αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους.

Πλήρη αποζημίωση για θανάτωση κοπαδιών λόγω ασθενειών.

Άλλα ζητήματα φορολογικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, όπως η επιστροφή εξαιρούμενων ποσών, η καταβολή εκκρεμών ενισχύσεων, η κατάργηση συγκεκριμένων κωδικών ακινήτων για μικρές εκτάσεις, και άλλες αποζημιώσεις. Παρά ταύτα, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις ανεπαρκείς και τον διάλογο προσχηματικό, επιμένοντας στη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα, οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου εκεί θα προχωρήσουν σε άρση των μπαρών των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Οργάνωση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα μπαρών

Σημειώνεται πως εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων στην Εγνατία έλαβε η αστυνομία, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα.

Προγραμματισμός για τις γιορτές

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πολίτες εκφράζουν υποστήριξη, οι οδηγοί διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ τα αιτήματα των αγροτών αναδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα, από τις αποζημιώσεις έως τις καθημερινές δυσκολίες στη διαχείριση της παραγωγής και του εισοδήματος.

Πηγή: skai.gr

