Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας

Στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, έφθασαν αγρότες και κτηνοτρόφοι όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοιράζουν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.

Στο μεταξύ αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τής Αχαΐας και επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα, στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Ρίψη χημικών και αστυνομικό μπλόκο το μεσημέρι

Νωρίτερα, ένταση σημειώθηκε στην Πάτρα λίγο πριν τις 14.00 όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες να προσεγγίσουν τη γέφυρα του Ρίου - Αντιρίου. Είχε προηγηθεί μπλόκο της αστυνομίας στην περιοχή με αστυνομικά οχήματα με αποτέλεσμα οι αγρότες να κινούνται πεζοί με κατεύθυνση τη γέφυρα του Ρίου - Αντιρρίου.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, σχεδίαζαν να φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή λίγο μετά τις 12.00, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σήκωναν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα ξεκίνησαν με οχήματα και τρακτέρ από τον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και κατευθύνθηκαν προς το Ρίο. Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και 2 ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν. Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής. Αυτή τη στιγμή κλειστή είναι η Εθνική Οδός της Αθηνών - Πατρών.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν ξεκινήσει νωρίτερα με αγροτικά μηχανήματα, τόσο από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο Αγρίνιο όσο και από άλλα μπλόκα, προκειμένου να φθάσουν στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Στην περιοχή της Γαβρολίμνης, κοντά στο Αντίρριο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου επίσης είχαν θέσει φραγμό.

«Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα εχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είαμστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονομένων ανθρώπων» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.

«Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα», πρόσθεσε.

Με καταλήψεις σχολείων στηρίζουν τους αγρότες οι μαθητές

Στο μεταξύ, σε κατάληψη των σχολείων τους προχώρησαν οι μαθητές σε αγροτικές περιοχές της Αχαΐας, με στόχο να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τα σχολεία στις περιοχές Φαρρών, Ερυμάνθειας και Χαλανδρίτσας.

Η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Παράλληλα, δικογραφίες που περιλαμβάνουν το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών σχηματίζει η Αστυνομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δικογραφίες αφορούν και τα περίπου εννέα μπλόκα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η έρευνα προχωρά, προκειμένου να υπάρξει και ταυτοποίηση προσώπων.

Παράλληλα, ενημερώνονται για την πορεία των δικογραφιών και οι κατά τόπους αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις εισαγγελίες για τα περαιτέρω.

