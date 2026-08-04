Νέα απάτη επιτήδειων με θύμα ηλικιωμένη σημειώθηκε στο Αγρίνιο. Πρόκειται για μια γυναίκα 81 ετών, η οποία δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι της Δευτέρας από άγνωστο άτομο που προσποιήθηκε τον λογιστή της κόρης της.



Ο δράστης φέρεται να της είπε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί καταγραφή των κοσμημάτων που είχε στην κατοχή της και των χρημάτων της, με αυτόν τον τρόπο, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της.



Η 81χρονη τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα η συνολική αξία των οποίων σύμφωνα με την καταγγελία της, εκτιμάται σε περίπου 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια άφησε τη σακούλα σε γλάστρα, από όπου οι δράστες την παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν με τη λεία.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η ΕΛΑΣ συνιστά:

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως "συνεργάτης του λογιστή".

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη "γραμμή".

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.