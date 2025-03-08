Αγρίνιο: Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8 ατόμων

Δικογραφία σε βάρος οκτώ ατόμων σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων στο Παναιτώλιο Αγρινίου.

Τα πλήρη στοιχεία των κατηγορουμένων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ ένας εξ αυτών συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, σε βάρος οκτώ ημεδαπών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα:

Στις 05-03-2025, στο Παναιτώλιο Αγρινίου, τρεις εκ των κατηγορούμενων, προσέγγισαν με όχημα, έναν ημεδαπό άνδρα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τα άκρα τους,

Στις 06-03-2025, στην ίδια περιοχή ένας εκ των κατηγορούμενων, εντόπισε τον παθόντα και μια γυναίκα να κινούνται πεζοί και προκάλεσε στην τελευταία σωματικές βλάβες με ένα ξύλο,

Την ίδια ημέρα, λίγο αργότερα, -7- εκ των κατηγορουμένων συγκεντρώθηκαν έξω από την οικία των παθόντων, όπου ο ένας πυροβόλησε επανειλημμένα, με κυνηγετικό όπλο, προκαλώντας φθορές, στην οικία, ενώ έτερος κατηγορούμενος τους απείλησε με πιστόλι. Οι λοιποί κατηγορούμενοι προκάλεσαν φθορές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, με ξύλινα κοντάρια και μια βαριοπούλα.

Στις 07-03-2025 εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας εκ των κατηγορούμενων, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, ζώνη φυσιγγίων με -31- φυσίγγια, -7- πλήρη φυσίγγια και δύο κενοί μεταλλικοί γεμιστήρες. Για τα δύο κυνηγετικά όπλα είχε εκδοθεί σχετική άδεια κατοχής από την 8η κατηγορούμενη.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.