Αγρίνιο: 21χρονος νεκρός σε τροχαίο - Εγκεφαλικά νεκρή η 17χρονη αδελφή του

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο, στον κόμβο Μεγάλης Χώρας, στην ε.ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας 20χρονος και η 17 χρονη αδελφή του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 37χρονος ρομά, με συνεπιβάτες την 33χρονη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 17 και 11 ετών αντίστοιχα. Το Ι.Χ. διάσχιζε κάθετα την εθνική οδό όταν έπεσε πάνω του η μηχανή που είχε κατεύθυνση την Αμφιλοχία.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr , αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 20χρονου δικυκλιστή, ενώ η 17χρονη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη είναι εγκεφαλικά νεκρή.

Ο 37χρονος οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και κρατείται. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.

