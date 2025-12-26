Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης που έλαβε χώρα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άντρες, ηλικίας 40 και 36 ετών.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω με συνεργούς τους, πρωινές ώρες στις 24-12-2025, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, κατάφεραν να αποσπάσουν από 70χρονη 453 χρυσές λίρες Αγγλίας, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Από την έρευνα και την αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, κατάφεραν να εντοπίσουν δύο εκ των εμπλεκομένων ατόμων και το όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμη ατόμου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

