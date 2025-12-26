Λογαριασμός
Ψυρρή: Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε 16χρονη - Στο Ασκληπιείο Βούλας η ανήλικη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο νοσοκομείο - Δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί

Στη σύλληψη ενός 30χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος στην περιοχή του Ψυρρή προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Παρασκευής. 

Είχε προηγηθεί η διακομιδή 16χρονης με ίδια μέσα στο Ασκληπιείο της Βούλας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο μαγαζί του 30χρονου. 

Η 16χρονη δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. 

