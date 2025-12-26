Στη σύλληψη ενός 30χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος στην περιοχή του Ψυρρή προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Είχε προηγηθεί η διακομιδή 16χρονης με ίδια μέσα στο Ασκληπιείο της Βούλας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο μαγαζί του 30χρονου.

Η 16χρονη δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Πηγή: skai.gr

