Συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 31χρονος αλλοδαπός για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που αστυνομεύουν την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με άτομο που διακινεί πλαστά έγγραφα, εντόπισαν τον 31χρονο που κινούνταν πεζός και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του, εντός νάιλον σακούλας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 260 ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας (44 διαβατήρια και 216 ταυτότητες) και τον οδήγησαν στο τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.