Αγία Βαρβάρα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 17.00 το απόγευμα σε διαμέρισμα στην Αγ. Βαρβάρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Ηρακλείου στην Αγία Βαρβάρα, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά είχε σβήσει.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μία ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε.

Στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο "Γεννηματάς".

Στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θράκης από το ύψος της οδού Ηρακλείου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

