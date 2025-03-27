Αγία Βαρβάρα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 17.00 το απόγευμα σε διαμέρισμα στην Αγ. Βαρβάρα.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Ηρακλείου στην Αγία Βαρβάρα, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά είχε σβήσει.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μία ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε.
Στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο "Γεννηματάς".
Στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θράκης από το ύψος της οδού Ηρακλείου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
