Τέσσερις συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν τον αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού: Κατασχέθηκε σιδερογροθιά που κατείχε 18χρονος

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα μπάσκετ χθες (20-1-2025) στο Ο.Α.Κ.Α. μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν 4 άτομα, ηλικίας 25, 29, 24 και 18 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη του αγώνα, κατελήφθησαν τρεις εκ των κατηγορουμένων να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Επιπρόσθετα σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 18χρονο, κατά την είσοδό του στο γήπεδο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε σιδερογροθιά.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

