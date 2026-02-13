3 χρόνια σταθερά στην πρώτη θέση τα ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ

Τρία χρόνια τώρα, τα ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ έχουν κατακτήσει την κορυφή στις μετρήσεις ακροαματικότητας, αποτελώντας την πρώτη επιλογή χιλιάδων ανθρώπων, που ακούν καθημερινά τους σταθμούς ΣΚΑΪ 100.3, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, ΜΕΝΤΑ 88, PEPPER 96.6, HAPPY 104 και τους εμπιστεύονται για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ: καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2023, 2024, 2025), τα ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ -το μεγαλύτερο portfolio ραδιοφωνικών σταθμών της Ελλάδας- παραμένουν στην πρώτη θέση των μετρήσεων, με διαρκώς αυξανόμενη δυναμική και μερίδια επί των ακροατών 31% (2023), 35,1% (2024) και 35,9% (2025).

Η εμπιστοσύνη του κοινού αντικατοπτρίζεται στην ακροαματικότητα, στη συμμετοχή, στην αφοσίωση, αλλά και στην αποτελεσματική εμπορική απήχηση. Και βασίζεται στο ποιοτικό περιεχόμενο, την άμεση ανάδραση στην επικαιρότητα, τις επώνυμες υπογραφές και τα live events, με τα οποία επιτυγχάνεται η ζωντανή, πολύτιμη αλληλεπίδραση με το κοινό και τους καλλιτέχνες.

Το κοινό ακούει: ΣΚΑΪ 100.3 για να ενημερωθεί και να επιμορφωθεί, bwinΣΠΟΡ FM 94.6 για να ζήσει το παιχνίδι και να μοιραστεί το πάθος για τον αθλητισμό, ΜΕΝΤΑ 88 για να ακούσει διαχρονικά, ποιοτικά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών, PEPPER 96.6 για εναλλακτική και σύγχρονη μουσική, HAPPY 104 για τις μεγαλύτερες, ξένες επιτυχίες από τα ‘80s και ‘90s.

Τρία χρόνια τώρα, τα ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ αποτελούν, σταθερά και ανοδικά, την πρώτη επιλογή του κοινού. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε με όραμα στο αγαπημένο μας μέσο, το ραδιόφωνο!

Πηγή: skai.gr

