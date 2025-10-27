Υπό έντονη βροχόπτωση παρέλασαν σήμερα οι μικροί και μεγάλοι μαθητές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Υπήρχε η πρόταση να ματαιωθεί η παρέλαση ωστόσο αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά, με μικρή καθυστέρηση.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, μαθητές γυμνασίων και λυκείων έκαναν παρέλαση υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τιμώντας την εθνική επέτειο ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο να τους χειροκροτήσει.

Κάποιοι μαθητές κρατούσαν και ομπρέλες, όπως και ο κόσμος στις εξέδρες.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Προηγούμενο Επόμενο

Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.