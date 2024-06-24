Σαλάτα ζυμαρικών με πράσινα λαχανικά

Γιατί το λατρεύουμε: Γιατί είναι ο ευκολότερος τρόπος να πάρεις την απαραίτητη καθημερινή δόση λαχανικών απολαμβάνοντας ένα γευστικό μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο.

Το υλικό που πρωταγωνιστεί είναι το αβοκάντο οπότε μην το παραλείψεις. Θα δώσει μία κρεμώδης υφή στο πιάτο, αρώματα και ενδιαφέρουσα γεύση.

Τι θα χρειαστείς:

1 1/2 κουταλιά της σούπας μαγιά

1 ματσάκι βασιλικό

1 χούφτα από άλλα μαλακά μυρωδικά όπως φρέσκα κρεμμυδάκια, μαϊντανός, κόλιαντρο κ.λπ.

1/3 φλιτζανιού ταχίνι

1/4 φλιτζάνι μηλόξυδο

χυμό από 1 1/2 λεμόνι

μία κουταλιά μέλι

για να γευτείς

1-2 κουταλιές της σούπας νερό για να αραιώσει το ντρέσινγκ όσο χρειάζεται

250γρ φρέσκο ​​σπανάκι

500γρ ζυμαρικά

ένα αγγουράκι, ένα αβοκάντι, δύο βρασμένα κολοκυθάκια, έτοιμο αρακά

Πώς θα το φτιάξεις:

Γέμισε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό. Μέχρι να ζεσταθεί το νερό, βάλε στο μπλέντερ τη μαγιά, τον βασιλικό, τα φρέσκα μυρωδικά, το ταχίνι, το μηλόξυδο, το χυμό λεμονιού, το μέλι και αλατοπίπερο. Μόλις βράσει το νερό, πρόσθεσε το σπανάκι και ζεμάτισε μέχρι τα φύλλα να γίνουν ανοιχτό πράσινο. Με ένα σουρωτήρι βγάλε το σπανάκι από την κατσαρόλα και το πέρασε το κάτω από κρύο νερό. Μπορείς επίσης να προσθέσεις ωμό το σπανάκι στο μπλέντερ, αλλά μπορείς και να το ζεματίσεις. Πρόσθεσε τα ζυμαρικά στο νερό και μαγείρεψε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στράγγισε τα ζυμαρικά. Πρόσθεσε το μισό ντρέσινγκ στα ζυμαρικά όσο είναι ζεστά και ανακάτεψε να ενωθούν. Άφησε τα ζυμαρικά να κρυώσουν. Κόψε τα λαχανικά όσο χρειάζεται σε μικρούς κύβους. Σε ένα μεγάλο μπολ σερβιρίσματος βάλε ζυμαρικά που έχεις έτοιμα, τα λαχανικά και το υπόλοιπο dressing και ανακάτεψε να ενωθούν. Βάλε χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι.

