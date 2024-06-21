H θερμοκρασία έχει χτυπήσει «κόκκινο» και το μόνο που θέλουμε είναι δροσιά! Τι αναζητάμε αυτές τις ημέρες, λοιπόν, πέρα από ένα μπάνιο στη θάλασσα; Κρύα ποτά ή αναψυκτικά. Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, όταν βρίσκεσαι στην πόλη και όχι σε κάποιο νησί ή παραλία, τίποτα δεν μπορεί να σε δροσίσει όσο ένα παγωμένο αναψυκτικό (άντε και το air-condition)!

Ναι! Σίγουρα χρειάζεσαι νερό για την καλή ενυδάτωση του οργανισμού σου. Χρειάζεσαι, όμως, και παγωμένα αναψυκτικά ή ποτά για να δροσιστείς και να πάρεις μια ανάσα. Τι γίνεται όμως όταν έχεις ξεχάσει να βάλεις το αγαπημένο σου αναψυκτικό στο ψυγείο ή μόλις συνειδητοποίησες ότι το ποτό σου δεν είναι πια και τόσο…παγωμένο; Σου έχω το απόλυτο hack.

Διαβάστε περισσότερα στο: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.