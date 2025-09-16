Η Νιγηριανή σεφ Χίλντα Μπάτσι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη κατσαρόλα κόκκινου ρυζιού, μαγειρεύοντας στο Λάγος ένα πιάτο που έφτασε τα 8.780 κιλά, σύμφωνα με την επίσημη επιβεβαίωση των Guinness World Records (GWR).

Η διαδικασία κράτησε 9 ώρες και λίγο έλειψε να τιναχθεί στον αέρα, όταν η τεράστια κατσαρόλα έσπασε τη στιγμή που σηκωνόταν με γερανό για να ζυγιστεί. Ευτυχώς, το φαγητό δεν χύθηκε.

Η Μπάτσι ευχαρίστησε την ομάδα και τους υποστηρικτές της. «Αυτή η στιγμή δεν είναι μόνο δική μου… Ανήκει σε όλους μας». Σε ανάρτησή της τόνισε: «Αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ χτίστηκε με ενότητα, αγάπη και συλλογική δύναμη. Γράψαμε ιστορία μαζί, για τη Νιγηρία, για την Αφρική, για όλους όσοι πιστεύουν στη δύναμη του φαγητού να μας φέρνει κοντά».

Για τη συνταγή χρειάστηκαν 4.000 κιλά ρύζι, 500 κιβώτια πελτέ ντομάτας, 600 κιλά κρεμμύδια και 168 κιλά κατσικίσιο κρέας, όλα σε μια ειδικά κατασκευασμένη κατσαρόλα χωρητικότητας 23.000 λίτρων. Δέκα ακόμη σεφ με κόκκινες στολές και τεράστιες ξύλινες κουτάλες βοήθησαν στο μαγείρεμα.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια και στη συνέχεια γεύτηκαν το πιάτο, που μοιράστηκε σε μερίδες στο πλήθος και στους περαστικούς.

Η ίδια αποκάλυψε ότι χρειάστηκε έναν χρόνο προετοιμασίας για την πρόκληση. «Η Νιγηρία είναι ο γίγαντας της Αφρικής και το jollof είναι το πιο χαρακτηριστικό μας φαγητό. Έχει νόημα να έχουμε την πιο μεγάλη κατσαρόλα jollof στον κόσμο», δήλωσε.

Η κατασκευή του τεράστιου σκεύους απασχόλησε 300 εργάτες για δύο μήνες, αν και μία από τις βάσεις του υποχώρησε την κρίσιμη στιγμή.

Το jollof ρύζι είναι βασικό φαγητό σε πολλές χώρες της Δυτικής Αφρικής, με ρύζι μαγειρεμένο σε σάλτσα ντομάτας, συχνά με κρέας ή θαλασσινά.

Η Μπάτσι είχε γίνει εθνικό φαινόμενο το 2023, όταν κατέκτησε το ρεκόρ του μαραθωνίου μαγειρέματος με 93 ώρες και 11 λεπτά, το οποίο όμως ξεπέρασαν αργότερα ο Ιρλανδός Άλαν Φίσερ και η σημερινή κάτοχος του ρεκόρ, Εβέτ Κουόιμπια από την Αυστραλία, με 140 ώρες και 11 λεπτά.

