Παραδοσιακές συνταγές από Ιθάκη

Σε μια εποχή, όπου δεν υπήρχαν ψυγεία και ηλεκτρικές κουζίνες, οι άνθρωποι της Ιθάκης γνώριζαν καλά τα μυστικά της συντήρησης και του μαγειρέματος φαγητών που μέχρι σήμερα παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα με το νησί και γενικότερα με την επτανησιακή παράδοση.

Το σαβόρο (παραδοσιακή συνταγή) και η τσερέπα (σκεύος μαγειρικής) -λέξεις όχι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό- αποτελούν για τους Θιακούς κομμάτι της ιστορίας και της γαστρονομικής τους ταυτότητας.

Οι ντόπιοι ακολουθούν με σεβασμό τις παλιές τεχνικές, κρατώντας ζωντανή μια κληρονομιά που δημιουργεί μοναδικές παραδοσιακές συνταγές που απογειώνουν τις αισθήσεις.

Η δημοσιογράφος του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ παρακολούθησε από κοντά όλη τη διαδικασία και απόλαυσε τις πεντανόστιμες συνταγές.

