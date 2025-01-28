Προσεκτικά επιλεγμένες ομάδες κάνουν χρόνια προπόνηση επιδιώκοντας να ξεχωρίσουν και να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στην παγκόσμια σκηνή και να φέρουν εθνική υπερηφάνεια. Δεν πρόκειται για την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αλλά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ζαχαροπλαστικής!

Στη διετή διοργάνωση συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από πολλές χώρες όπως η Αίγυπτος, ο Μαυρίκιος και η Νότια Κορέα σε μια γλυκιά αναμέτρηση όπου οι ομάδες ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν τα καλύτερα επιδόρπια. Ο φετινός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιανουαρίου.

Κάθε ομάδα είχε τρία μέλη - ειδικούς στη σοκολάτα, τον πάγο και τη ζάχαρη αντίστοιχα.

Οι τριάδες ανέλαβαν να φτιάξουν τρία επιδόρπια που θα αντιπροσώπευαν τη χώρα τους: ένα παγωμένο επιδόρπιο, ένα επιδόρπιο εστιατορίου - στο οποίο μπορεί να προστεθεί μια ειδική γαρνιτούρα στο τραπέζι της κριτικής επιτροπής - και μια σοκολάτα επίδειξης. Και είχαν μόνο πέντε ώρες για να τα καταφέρουν όλα αυτά.

Οι ζαχαροπλάστες βασίστηκαν σε ντόπια υλικά και σχέδια για να αναδείξουν τις νοστιμιές των χωρών τους.

Η κινεζική ομάδα έφτιαξε έναν περίτεχνο δράκο από ζάχαρη, ενώ οι διαγωνιζόμενοι του Μεξικού ενσωμάτωσαν σοκολάτα, καλαμπόκι και άλλα ντόπια τρόφιμα στα επιδόρπιά τους, αναφέρει το CNN.

🔙 A huge congratulation to team Japan, who won this Grand Final this year! 🇯🇵

And for the occasion, we invite you to (re)discover what our 3 candidates created during this Grand Final! 🤩

Once again, our heartfelt congratulations! 👏#PastryWorldCup #Final #Japan #Gastronomy pic.twitter.com/DsTuCBZiHh — CoupeMondePâtisserie (@CMP_Lyon) January 27, 2025

Εκτός από την εκπροσώπηση των πατρίδων τους στα πιάτα, οι διαγωνιζόμενοι φορούσαν και θεματικές ενδυμασίες και αξεσουάρ.

Τα μέλη της ομάδας της Γαλλίας φορούσαν κομψά μπρετόν ριγέ πουκάμισα και μπερέδες, οι σεφ του Μεξικού φορούσαν μάσκες εμπνευσμένες από την Ημέρα των Νεκρών και η ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου δούλευε πάνω στα επιδόρπιά της φορώντας καπέλα και παπιγιόν.

Αν και η διοργάνωση του 2025 διεξήχθη στη Λυών, η γαλλική ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, αλλά κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο μεγάλος νικητής ήταν η Ιαπωνία, η οποία επέστρεψε ως πρωταθλήτρια! Η ομάδα δημιούργησε γρανίτα από λεμόνι, αχλάδι, κατιφέ και σοκολάτα σε σχήμα φύλλου Asanoha για το επιδόρπιο του εστιατορίου της. Για το παγωμένο επιδόρπιο, η ομάδα προσέφερε μια λιχουδιά βερίκοκο που έμοιαζε με παιχνίδι με περιστρεφόμενη κορυφή.

«Ενσωματώσαμε την ιστορία και τον πολιτισμό της Ιαπωνίας στον σχεδιασμό. Καταφέραμε να ενσωματώσουμε τη γεύση και τα ντελικάτα παραδοσιακά μοτίβα για να παρουσιάσουμε τις τεχνικές μας», δήλωσε ο σεφ Masanori Hata, ο ειδικός σε θέματα σοκολάτας της ομάδας του.

«Δεν θυμάμαι τη στιγμή που κερδίσαμε. Ήμουν τόσο έκπληκτος και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Η Ιαπωνία αναγνωρίστηκε σε δύο συνεχόμενα τουρνουά. Είμαι χαρούμενος και περήφανος», τόνισε.

Η ασημένια Γαλλία με τη σειρά της δημιούργησε μια εντυπωσιακή σειρά σοκολατένιων αυγών που ήταν γεμισμένα με μους σουφλέ σοκολάτας-φουντουκιού με επικάλυψη σοκολατένιας τρούφας, βουτηγμένα σε βούτυρο εμπλουτισμένο με εσπεριδοειδή-βανίλια και συνοδευόμενα από παγωτό βανίλια στη σχάρα και κονφί από κλημεντίνη.

Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στη Μαλαισία. Η ομάδα απέσπασε υψηλή βαθμολογία για το παγωμένο επιδόρπιό της, το οποίο περιέγραψε ως «ένα αρμονικό μείγμα φωτεινών εσπεριδοειδών, γλυκού βερίκοκου και λεπτών μπαχαρικών», όπως η πολυπολιτισμική κληρονομιά της χώρας.

Αναλυτικά οι χώρες που διακρίθηκαν:

Ιαπωνία

Γαλλία

Μαλαισία

Κίνα

Βέλγιο

Ιταλία

Νότια Κορέα

Σιγκαπούρη

Ηνωμένο Βασίλειο

Αργεντινή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.