Σας έχουμε 3 δροσιστικά ροφήματα για να αντέξετε με τον καύσωνα

Οι ζεστές μέρες του καλοκαιριού απαιτούν δροσερά και αναζωογονητικά ροφήματα, που μπορούν να μας χαλαρώσουν και να μας ενυδατώσουν. Παρακάτω σου έχουμε 3 συνταγές για ροφήματα που θα σας κρατήσουν δροσερούς και ενυδατωμένους όλο το καλοκαίρι.

Σπιτική Λεμονάδα με Δυόσμο

Η λεμονάδα είναι το απόλυτο καλοκαιρινό ρόφημα. Για μια πιο αναζωογονητική παραλλαγή, δοκιμάστε να προσθέσετε φρέσκο δυόσμο.

Υλικά:

4 λεμόνια

1 λίτρο νερό

100 γραμμάρια ζάχαρη

Μερικά φύλλα δυόσμου

Πάγος

Εκτέλεση:

Στύψτε τα λεμόνια και ανακατέψτε τον χυμό με τη ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί πλήρως.

Προσθέστε το νερό και ανακατέψτε καλά.

Ρίξτε τον δυόσμο και αφήστε τον να αρωματίσει το μείγμα για περίπου 10 λεπτά.

Σερβίρετε με πάγο και φέτες λεμονιού για επιπλέον δροσιά.

Παγωμένο Τσάι με Ροδάκινο

Το παγωμένο τσάι είναι μια κλασική επιλογή για το καλοκαίρι. Δοκιμάστε το με γεύση ροδάκινο για μια γλυκιά και αρωματική πινελιά.

Υλικά:

2 φακελάκια μαύρο τσάι

2 ροδάκινα, κομμένα σε φέτες

1 λίτρο νερό

2 κουταλιές της σούπας μέλι

Πάγος

Εκτέλεση:

Βράστε το νερό και ρίξτε το στα φακελάκια του τσαγιού. Αφήστε τα για 5 λεπτά.

Αφαιρέστε τα φακελάκια και προσθέστε το μέλι, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί.

Αφήστε το τσάι να κρυώσει και προσθέστε τα κομμένα ροδάκινα.

Σερβίρετε με πάγο και λίγες φέτες ροδάκινου για διακόσμηση.

Smoothie Καρπούζι με Μέντα

Το καρπούζι είναι από τα πιο δημοφιλή φρούτα του καλοκαιριού και μπορεί να γίνει η βάση για ένα εξαιρετικά δροσιστικό smoothie.

Υλικά:

3 φλιτζάνια καρπούζι χωρίς κουκούτσια, κομμένο σε κομμάτια

1 φλιτζάνι γιαούρτι

Μερικά φύλλα μέντας

Χυμός από μισό λάιμ

Πάγος

Εκτέλεση:

Βάλτε το καρπούζι, το γιαούρτι, τη μέντα και το χυμό λάιμ σε ένα μπλέντερ.

Ανακατέψτε μέχρι το μείγμα να γίνει λείο και κρεμώδες.

Προσθέστε πάγο και χτυπήστε ξανά μέχρι να αποκτήσει τη σωστή υφή.

Σερβίρετε αμέσως με φύλλα μέντας για γαρνιτούρα.

