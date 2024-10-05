Πώς να φτιάξεις την πιο εύκολη και γρήγορη ζύμη για κρέπες

Αν έχεις διάθεση για κάτι γλυκό ή αλμυρό, οι κρέπες είναι η τέλεια λύση! Είναι απλές, γευστικές και μπορείς να τις γεμίσεις με ό,τι σου αρέσει. Σήμερα θα σου δείξω πώς να φτιάξεις μια γρήγορη και εύκολη ζύμη για κρέπες που θα σε εντυπωσιάσει.

Υλικά που χρειάζεσαι

1 φλιτζάνι αλεύρι (κατά προτίμηση για όλες τις χρήσεις)

2 μεγάλα αυγά

1 ½ φλιτζάνι γάλα (ή και φυτικό γάλα αν προτιμάς)

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη (προαιρετικά, αν θέλεις γλυκές κρέπες)

Λίγο βούτυρο ή λάδι για το τηγάνι

Οδηγίες

Ανακάτεψε τα υλικά: Σε ένα μπολ, πρόσθεσε το αλεύρι, τα αυγά, το γάλα, το αλάτι και τη ζάχαρη (αν τη χρησιμοποιείς). Χτύπησέ τα όλα μαζί με ένα σύρμα ή ένα μίξερ χειρός μέχρι να έχεις μια ομοιογενή ζύμη. Δε χρειάζεται να είναι τέλεια λεία, αλλά φρόντισε να μην έχει μεγάλα κομμάτια αλευριού.

Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί: Αν έχεις λίγο χρόνο, άφησε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά. Αυτό θα βοηθήσει τις κρέπες να γίνουν πιο ελαστικές. Αν βιαστείς, μπορείς να την χρησιμοποιήσεις αμέσως.

Ζέστανε το τηγάνι: Βάλε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και πρόσθεσε λίγο βούτυρο ή λάδι για να λιώσει. Όταν το τηγάνι είναι καυτό, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις.

Ψήσιμο: Ρίξε μια ποσότητα ζύμης στο τηγάνι (περίπου ¼ του φλιτζανιού, ανάλογα με το μέγεθος που θέλεις) και γύρισε το τηγάνι κυκλικά για να απλωθεί η ζύμη. Ψήσε για περίπου 1-2 λεπτά από τη μία πλευρά ή μέχρι να δεις ότι οι άκρες ξεκινούν να ροδίζουν και η επιφάνεια στεγνώνει.

Γύρισέ την: Με μια σπάτουλα, γύρισε την κρέπα και ψήσε για ακόμη 1 λεπτό από την άλλη πλευρά. Επανάλαβε τη διαδικασία με την υπόλοιπη ζύμη.

Γέμιση και σερβίρισμα: Όταν οι κρέπες είναι έτοιμες, μπορείς να τις γεμίσεις με ό,τι σου αρέσει! Μπορείς να προσθέσεις σοκολάτα, φρούτα, μέλι ή ακόμα και αλμυρές γέμιση όπως τυρί και ζαμπόν. Ο συνδυασμός είναι δικός σου!

