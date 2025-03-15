Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε μια συνεδρίαση από την 6η Νοεμβρίου, την επομένη των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 674,62 μονάδων (+1,66%), στις 41.488,19 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 451,08 μονάδων (+2,61%), στις 17.754,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 117,42 μονάδων (+2,13%), στις 5.638,94 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.