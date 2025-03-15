Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε μια συνεδρίαση από την 6η Νοεμβρίου, την επομένη των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε μια συνεδρίαση από την 6η Νοεμβρίου, την επομένη των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 674,62 μονάδων (+1,66%), στις 41.488,19 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 451,08 μονάδων (+2,61%), στις 17.754,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 117,42 μονάδων (+2,13%), στις 5.638,94 μονάδες.

