Εντατικά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα η εγγραφή των φορέων του δημοσίου στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων για την Προσυμπλήρωση και Υποβολή́ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σημειώνεται δε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός των εγγραφών στο Μητρώο από τους υπόχρεους φορείς, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η αρχική εγγραφή του εκάστοτε φορέα στο Μητρώο, θα επιβάλλονται πρόστιμα στα ευθυνόμενα πρόσωπα ύψους 2.500 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι φορείς του δημοσίου τομέα, οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο έως και 15 Ιανουαρίου 2025 στην ψηφιακή πύλη «myAADE» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στην πλατφόρμα υποχρεούνται να δηλώσουν και τα ευθυνόμενα πρόσωπα κάθε φορέα για την ορθή και έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τις 19 Νοεμβρίου 2024, έχει προχωρήσει σε 5 κύκλους ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς και τους εποπτευόμενους αυτών, για τη διαδικασία και την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μπορεί κάποιος εδώ.

Ενδεικτικά, όσον αφορά τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τους 332 Δήμους της Επικράτειας, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Μητρώο οι 127, ήτοι το 38,25%. Ενώ, όσον αφορά τις Περιφέρειες έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους οι 4 από τις 13.

O Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Η διαδικασία εγγραφής των υπόχρεων φορέων του δημοσίου στο Μητρώο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και τονίζω πως θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου. Ο στόχος μας είναι ο εξορθολογισμός και το νοικοκύρεμα της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τους πολίτες. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουμε ήδη προβεί σε 5 κύκλους επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους φορείς από τις 19 Νοεμβρίου για την ενημέρωση τους. Η ορθή και έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων στην ΑΑΔΕ διευκολύνει τόσο το έργο της Αρχής, όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου των φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.