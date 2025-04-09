Την αναστολή των ποινικών διώξεων για όσους έχουν χρέη στο ελληνικό Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες επιχειρήσεις) και εξυπηρετούν κανονικά τις ρυθμισμένες οφειλές τους, προβλέπει τροπολογία που κατατίθεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στο σχέδιο νόμου για την Κεφαλαιαγορά.

Η ρύθμιση έρχεται να αντικαταστήσει την ισχύουσα διάταξη νόμου που προκαλούσε ταλαιπωρία και δικαστικές περιπέτειες σε πολίτες και επιχειρήσεις με χρέη άνω των 100.000 ευρώ, οι οποίοι αν και εξυπηρετούσαν τις ρυθμίσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις έως ότου αποπλήρωναν το σύνολο της οφειλής τους. Η πάγια αυτή τακτική επέφερε αχρείαστη ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες και σημαντική επιβάρυνση στα Δικαστήρια.

Για ποιους αναστέλλεται, σύμφωνα με τη διάταξη, η ποινική δίωξη:

α) Εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με απόφαση διοικητικού οργάνου ή

β) υπάρχει αναστολή είσπραξης οφειλών.

Η ως άνω αναστολή διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ή ισχύει η αναστολή είσπραξης. Ειδικότερα:

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπαχθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση οφειλών πριν από την πάροδο τετραμήνου, δεν υποβάλλεται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές αίτηση προς τον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Εάν έχει παρέλθει το τετράμηνο και δεν έχει ακόμα υποβληθεί αίτηση προς τον εισαγγελέα, επίσης δεν υποβάλλεται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές αίτηση προς τον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Εάν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση προς τον εισαγγελέα και δεν έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές ενημερώνουν σχετικά τον εισαγγελέα, και

Εάν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, τότε αυτή παύει με απόφαση του Δικαστηρίου.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής τους, το αξιόποινο εξαλείφεται. Αντίθετα, εάν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, η Διοίκηση ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα, υποβάλλοντας επικαιροποιημένο πίνακα χρεών.

Η ρύθμιση καλύπτει και περιπτώσεις όπου έχει ήδη επιβληθεί ποινή στον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, αναβάλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής που έχει ήδη ξεκινήσει.

