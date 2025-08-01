Σύμβαση με την εταιρεία Matenisa Trading Co. Ltd που αναδείχθηκε επιλέξιμος επενδυτής στον σχετικό διαγωνισμό για την πώληση του ακινήτου «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας», στον Δήμο Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, υπέγραψε το Υπερταμείο/Growthfund.

Στην υπογραφή παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου και Παναγιώτης Σταμπουλίδης, και ο εκπρόσωπος της Matenisa Trading Co. Ltd, Σπύρος Φωκάς.

Στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου, διενεργήθηκε ηλεκτρονική δημοπρασία (E-Auction) για την υποβολή βελτιωμένων προσφορών από τρία επενδυτικά σχήματα. Η τελική προσφορά είναι αυξημένη κατά 140,7% σε σχέση με την τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η οποία ανήλθε σε 8,1 εκατ. ευρώ.

Η αξιοποίηση του ακινήτου θα έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία, καθώς περίπου 50.0000 τ.μ. θα αποδοθούν στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Θερμαϊκού, ενώ στο ακίνητο προβλέπεται, επίσης, η ανέγερση σχολικής μονάδας (4.000 τ.μ.).

Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την οριοθετημένη δασική περιοχή, περίπου 23.000 τ.μ., δημιουργούν σημαντικές προοπτικές αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στην περιοχή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ενώ η αξιοποίηση του ακινήτου θα συμβάλλει στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε για τη σημασία του έργου: «Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με απώτερο στόχο την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της αποστολής του Υπερταμείου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένα τόσο σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση του ακινήτου στην Αγία Τριάδα έχει μεγάλα πολλαπλασιαστικά οφέλη: θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή όσο και τη λειτουργία του έργου, θα ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής και θα βελτιωθεί αισθητά η καθημερινότητα των πολιτών μέσα από την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε: «Με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, το Υπερταμείο ολοκλήρωσε έναν ακόμα διαγωνισμό για ένα έργο με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον. Εκτός από το υψηλό τίμημα που εξασφαλίστηκε μέσα από την ηλεκτρονική δημοπρασία, η αξιοποίηση του ακινήτου στην Αγία Τριάδα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη για την απόδοση κοινόχρηστων χώρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η ανέγερση νέου σχολείου, που θα καλύψει ουσιαστικές ανάγκες της περιοχής και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή».

Σε δήλωσή της, η Matenisa Trading Co. Ltd τονίζει τα εξής: «Η εταιρεία Matenisa Trading Co. Ltd ολοκλήρωσε την εξαγορά του ακινήτου συνολικής έκτασης περίπου 160 στρεμμάτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο εντάσσεται σε ένα πολυσχιδές σχέδιο ανάπτυξης με προσανατολισμό τη βιώσιμη τουριστική αξιοποίηση, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία ήπιων παρεμβάσεων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η επένδυση εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην απασχόληση και την οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός της επένδυσης εντάσσεται σε ένα συνολικό όραμα για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, με την ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και απόλυτη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου οικιστικού και τουριστικού μικροπεριβάλλοντος, πλήρως εναρμονισμένου με το φυσικό τοπίο, που θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την τοπική οικονομία και να συμβάλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, λειτουργώντας ως μοχλός περαιτέρω αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου της Αγίας Τριάδας και σύνδεσής του με τον ευρύτερο τουριστικό χάρτη της Περιφέρειας».

