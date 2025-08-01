Ανάπτυξη αλλά με τον ασθενέστερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του προηγούμενο σημείωσε ο ελληνικός τομέας μεταποίησης τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI από τη S&P Global.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης ήταν συνέπεια της ασθενέστερης αύξησης της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης, παράλληλα με τη νέα συρρίκνωση των αποθεμάτων προμηθειών.

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες κατέγραψαν βραδύτερη αύξηση των αγορών εισροών, καθώς χρησιμοποίησαν τα αποθέματα προμηθειών για τη διεκπεραίωση των νέων παραγγελιών. Επιπλέον, το παραγωγικό δυναμικό ήταν επαρκές για την έγκαιρη επεξεργασία των εισερχόμενων εργασιών, καθώς ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε με εντονότερο ρυθμό.

Ωστόσο, η οικονομική αβεβαιότητα επηρέασε αρνητικά την επιχειρηματική αισιοδοξία, καθώς οι προσδοκίες ήταν οι λιγότερο ενθαρρυντικές που έχουν καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο.

Ταυτόχρονα, οι κοστολογικές πιέσεις εξασθένησαν, καθώς οι τιμές εισροών αυξήθηκαν με ασθενέστερο ρυθμό. Οι προσπάθειες προσέλκυσης πελατών οδήγησαν στη βραδύτερη αύξηση των τιμών πώλησης που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Κλείνοντας στις 51,7 μονάδες τον Ιούλιο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) κατέγραψε τιμή χαμηλότερη από τις 53,1 μονάδες του Ιουνίου και υπέδειξε τη βραδύτερη ανάκαμψη των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί σε διάστημα οκτώ μηνών.

Ωστόσο, η συνολική αύξηση ήταν υψηλή στο πλαίσιο των ιστορικών δεδομένων της έρευνας.

Στη λιγότερο έντονη συνολική ανάπτυξη του τομέα συνέβαλε ο ασθενέστερος ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές τον Ιούλιο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο, εν μέρει ως συνέπεια μιας ακόμα μείωσης των νέων παραγγελιών εξαγωγών τον Ιούλιο. Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης ήταν μόλις οριακός και ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο τριών μηνών συνεχούς συρρίκνωσης.

Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να αυξάνουν τα επίπεδα παραγωγής τους, ωστόσο με πιο μέτριο ρυθμό, στο ξεκίνημα του τρίτου τριμήνου. Ο οριακός ρυθμός αύξησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα οκτώ μηνών, ωστόσο σε γενικές γραμμές ήταν σε αντιστοιχία με τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας.

Κατ’ αναλογία με την ασθενέστερη αύξηση των συνολικών νέων παραγγελιών, οι Έλληνες κατασκευαστές προσέλαβαν επιπλέον εργαζομένους με βραδύτερο ρυθμό τον Ιούλιο. Παρότι μέτριος, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα οκτώ μηνών. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι στις περιπτώσεις όπου προσλήφθηκε νέο προσωπικό, ο σκοπός ήταν για να υποστηρίξει την παραγωγή.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο Siân Jones, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, ανέφερε: «Ο ελληνικός τομέας μεταποίησης υπέδειξε μείωση της δυναμικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, καθώς οι αυξήσεις της παραγωγής, των νέων παραγγελιών, της απασχόλησης και των αγορών εισροών επιβραδύνθηκαν. Επιπλέον, οι προσδοκίες για το επόμενο έτος υποχώρησαν στο ασθενέστερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, καθώς οι παραδόσεις επηρεάστηκαν από τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του καύσωνα, τα οποία περιόρισαν τις ώρες εργασίας των προμηθευτών, και από τις καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές».

«Παρ’ όλα αυτά, τα επίπεδα αποθεμάτων και ο αριθμός των εργαζομένων ήταν επαρκή να μειώσουν τις αδιεκπεραίωτες εργασίες με τον δριμύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2023, λόγω των ενδείξεων για ύπαρξη αναξιοποίητου παραγωγικού δυναμικού στον τομέα. Τα στοιχεία του Ιουλίου υπέδειξαν μέτριους ρυθμούς αύξησης του κόστους εισροών και των χρεώσεων εκροών, καθώς οι προσπάθειες να ενισχύσουν τις πωλήσεις εμπόδισαν τις αυξήσεις των τιμών πώλησης. Ωστόσο, οι τιμολογιακές πιέσεις παρέμειναν ιστορικά υποτονικές, παρέχοντας κάποιο περιθώριο διαπραγμάτευσης με τους πελάτες», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.