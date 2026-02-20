Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Παρατείνεται η προθεσμία ανανέωσης της εγγραφής στο «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (ΜΕΝΟ) έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η παράταση αφορά ειδικά τους κλάδους εμπορίας «ΕΞΩΓΕΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ».

Για ακόμη μια εβδομάδα και συγκεκριμένα έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία ανανέωσης της εγγραφής στο «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (ΜΕΝΟ) όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανανέωσης αφορά τους κλάδους εμπορίας:

- «ΕΞΩΓΕΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ»

- «ΕΙΣΩΓΕΑΣ - ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ»

- «ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΡΑΣ (Χονδρικό Εμπόριο)»

- «ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΡΑΣ (Λιανικό Εμπόριο)»

- «ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ανανέωσης για τον κλάδο «ΠΑΡΩΓΟΣ» παραμένει έως και την 27η Φεβρουαρίου 2026.

Οι επιχειρήσεις με μία τριετία εγγραφής έως και τις 30 Ιουνίου 2025 είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης έως 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ (207269/30.7.2025). Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των υπόχρεων, αποφασίσθηκε η παρούσα νέα παράταση των αιτήσεων ανανέωσης.

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η εγγραφή στο «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (ΜΕΝΟ) είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών που τυποποιούν-συσκευάζουν και εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής είναι για 3 έτη με υποχρέωση ανανέωσης.

Όπως σημειώνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του έχει αποσταλεί μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους στο ΜΕΝΟ και η διαδικασία ανανέωσης έχει ήδη ξεκινήσει για όσους υπέβαλαν αίτηση εμπρόθεσμα. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της σχετικής αίτησης γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει τέλος ότι σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής αίτησης, η εγγραφή στο ΜΕΝΟ θα απενεργοποιηθεί, με συνέπεια τη μη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων και κατ' επέκταση την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης εμπορίας τους. Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι στους κλάδους «ΕΞΩΓΕΑΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ» και «ΕΙΣΩΓΕΑΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ» δεν θα μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακές αναγγελίες μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «ΑΝΓΕΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

