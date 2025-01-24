Εξετάζονται μέτρα για ενισχυθεί έμμεσα η οικονομική κατάσταση των αγροτών, όπως αναφέρεται σε άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει το χαμένο εισόδημα.

Υπογραμμίζεται ότι σχεδιάζονται αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να συμπεριληφθούν και νέοι κίνδυνοι για τις αποζημιώσεις και αναφορικά με το αφορολόγητο πετρέλαιο τονίζεται ότι έχει θεσπιστεί μόνιμος μηχανισμός επιστροφής ΕΦΚ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η επιδότηση λιπασμάτων και αγροεφοδίων αντιμετωπίζεται από την Ε.Ε. ως κρατική ενίσχυση και απαγορεύεται, ενώ σχετικά με τα ιστορικά δικαιώματα αναφέρεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάργησή τους ώστε να διασφαλιστεί η ίση κατανομή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.

Στη μελισσοκομία, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, προβλέπεται νέο πρόγραμμα για βιολογική καλλιέργεια και μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής μέσω τομεακών προγραμμάτων, ενώ για την αύξηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο ελαιόλαδο το υπουργείο σημειώνει πως «υπάρχει περιθώριο ώστε το ζήτημα να εξεταστεί στη νέα προγραμματική περίοδο».

Τέλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζεται ότι βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, ενώ έχει ήδη οριστεί τεχνικός σύμβουλος μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, αποφεύγοντας αδιαφανείς πρακτικές του παρελθόντος.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις για τα αιτήματα των αγροτών:

Εισοδηματική στήριξη και αποζημιώσεις

* Ερ.: Θα υπάρξει αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής και χαμηλών τιμών;

Απ.: Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει χαμένο εισόδημα. Εξετάζονται ωστόσο μέτρα που θα ενισχύσουν έμμεσα την οικονομική κατάσταση των αγροτών.

* Ερ.: Πώς θα διασφαλιστεί η αποζημίωση στο 100% για τις ζημιές σε αγροτικό κεφάλαιο και παραγωγή;

Απ.: Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ καλύπτει φυσικές καταστροφές. Σχεδιάζονται αλλαγές ώστε να συμπεριλαμβάνονται νέοι κίνδυνοι και νόσοι με την αναθεώρηση του Κανονισμού η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

* Ερ.: Ποια είναι τα μέτρα για την αποζημίωση λόγω ζωονόσων;

Απ.: Οι αποζημιώσεις για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου έχουν αυξηθεί στα 250 ευρώ ανά ζώο, ενώ προγραμματίζεται νέο πρόγραμμα με 100% χρηματοδότηση για την αγορά ζωικού κεφαλαίου.

Κόστος παραγωγής

* Ερ.: Υπάρχει σχέδιο για αφορολόγητο πετρέλαιο;

Απ.: Έχει θεσπιστεί μόνιμος μηχανισμός επιστροφής ΕΦΚ, με βάση και τη σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

* Ερ.: Θα μειωθεί το ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια ή θα επιδοτηθεί η αγορά τους;

Απ.: Έχει ήδη μειωθεί στο 6% για λιπάσματα και ζωοτροφές. Δηλαδή στον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή που υπάρχει!

* Ερ.: Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη μείωση του κόστους ρεύματος;

Απ.: Η τιμή του ρεύματος έχει σταθεροποιηθεί στα 0,093 ευρώ/κιλοβατώρα για δύο χρόνια. Όσοι δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση αποτελεί δική τους επιλογή.

* Ερ.: Τι γίνεται με την επιδότηση λιπασμάτων και αγροεφοδίων;

Απ.: Η επιδότηση αντιμετωπίζεται ως κρατική ενίσχυση και απαγορεύεται από την Ε.Ε.

Υποδομές και έργα

* Ερ: Ποια έργα υλοποιούνται για την προστασία από φυσικές καταστροφές;

Απ.: Υλοποιείται το πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0» με επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώνονται μελέτες για έργα στη Θεσσαλία και την Κρήτη.

* Ερ.: Θα υπάρξουν νέες επενδύσεις για μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα;

Απ.: Προβλέπεται νέο πρόγραμμα από το ΠΑΑ για μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και αγροτική οδοποιία.

* Ερ.: Ποια μέτρα λαμβάνονται για την αρδευτική πολιτική;

Απ.: Έχουν ξεκινήσει επενδύσεις για νέες αρδευτικές υποδομές, ενώ σχεδιάζονται πρόσθετα έργα μέσω ΣΔΙΤ.

Αγροτικές επιδοτήσεις

* Ερ.: Θα υπάρξει σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή;

Απ.: Το θέμα συζητείται σε επίπεδο Ε.Ε. για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

* Ερ.: Τι γίνεται με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που χάνονται λόγω καιρικών συνθηκών;

Απ.: Εξετάζεται η μείωση του πλαφόν για τις συνδεδεμένες καλλιέργειες που επλήγησαν από καιρικές συνθήκες ή νόσους.

* Ερ.: Θα καταργηθούν τα ιστορικά δικαιώματα;

Απ.: Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ίση κατανομή ενισχύσεων.

Μελισσοκομία

* Ερ.: Θα υπάρξουν οικονομικές ενισχύσεις για τη μελισσοκομία;

Απ.: Προβλέπεται νέο πρόγραμμα για βιολογική καλλιέργεια και μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής μέσω τομεακών προγραμμάτων.

* Ερ.: Τι μέτρα λαμβάνονται για τις ελληνοποιήσεις στο μέλι;

Απ.: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, ενώ δημιουργείται Μητρώο για την καταγραφή ισοζυγίων μελιού.

Ελαιοκομία

* Ερ.: Θα αυξηθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο ελαιόλαδο;

Απ.: Υπάρχει περιθώριο ώστε το ζήτημα να εξεταστεί στη νέα προγραμματική περίοδο.

* Ερ.: Τι γίνεται με την καταπολέμηση της νοθείας στο ελαιόλαδο;

Απ.: Διεξάγονται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ και τη ΔΑΟΚ.

* Ερ.: Θα εγκριθεί το ελαιόλαδο Ε. Κρήτης;

Απ.: Ο φάκελος έχει υποβληθεί και βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλιεία

* Ερ: Θα υπάρξουν αποζημιώσεις για ζημιές από εισβολικά ξενικά είδη;

Απ.: Συζητείται η ένταξη σχετικού μέτρου στο ΠΑΛΥΘ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

* Ερ. : Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προώθηση αγροτικών προϊόντων;

Απ.: Υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1144 που επιτρέπει την υποβολή προτάσεων για προβολή προϊόντων κάθε χρόνο.

ΟΠΕΚΕΠΕ

* Ερ.: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ;

Απ.: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Έχει ήδη οριστεί τεχνικός σύμβουλος μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, αποφεύγοντας αδιαφανείς πρακτικές του παρελθόντος.

* Ερ.: Πόσα χρήματα έχει δώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απ.: Από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2024, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 2,78 δισ. ευρώ, και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση των καθυστερήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

