Η παγκόσμια ζήτηση χρυσού αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 1.313 μετρικούς τόνους, το υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, κατά την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, καθώς η επενδυτική ζήτηση σημείωσε ραγδαία άνοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του World Gold Council την Πέμπτη.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί κατά 50% μέχρι στιγμής φέτος, αφού έφτασαν στο ρεκόρ των 4.381 δολαρίων ανά ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου, λόγω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια που προκλήθηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις, την αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ και, πιο πρόσφατα, από ένα κύμα αγορών που προκλήθηκε από τον φόβο της απώλειας ευκαιριών, σημειώνει το Reuters.

«Οι προοπτικές για τον χρυσό παραμένουν αισιόδοξες, καθώς η συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ, οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια και η απειλή της στασιμότητας θα μπορούσαν να ωθήσουν περαιτέρω τη ζήτηση για επενδύσεις», δήλωσε η Louise Street, ανώτερη αναλύτρια αγορών στο World Gold Council.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη κορεστεί».

Η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα χρυσού αυξήθηκε κατά 17% το τρίτο τρίμηνο, με πρωτοστάτες την Ινδία και την Κίνα, ενώ οι εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια με φυσική κάλυψη χρυσού αυξήθηκαν κατά 134%.

Αυτές οι κατηγορίες αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη απότομη πτώση στην κατασκευή χρυσών κοσμημάτων, τη μεγαλύτερη κατηγορία φυσικής ζήτησης, η οποία μειώθηκε κατά 23% σε 419,2 τόνους, καθώς οι υψηλές τιμές επηρέασαν τους αγοραστές σε όλο τον κόσμο.

Οι κεντρικές τράπεζες, μια άλλη σημαντική πηγή ζήτησης χρυσού, αύξησαν τις αγορές τους κατά 10% σε 219,9 τόνους το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του WGC, με βάση τις αναφερόμενες αγορές και την εκτίμησή του για τις μη αναφερόμενες αγορές.

Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν 634 τόνους από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, «υπολείπονται των εξαιρετικά υψηλών επιπέδων των τελευταίων τριών ετών, αλλά βρίσκονται άνετα πάνω από τα επίπεδα πριν από το 2022», ανέφερε το WGC.

Στον τομέα της προσφοράς, η ανακύκλωση αυξήθηκε κατά 6% και η παραγωγή των ορυχείων αυξήθηκε κατά 2% το τρίτο τρίμηνο, φέρνοντας την τριμηνιαία προσφορά χρυσού σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

