Στα σκαριά η ...ΑΑΔΕ της αγοράς - Ποιες οι αρμοδιότητές της και πώς θα στελεχωθεί

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στην τελική ευθεία για τη …γέννηση της αδερφής της ΑΑΔΕ μπήκε η κυβέρνηση με την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο ανάπτυξης του σχεδίου νόμου που προβλέπει τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.



Στόχος σύμφωνα με το νομοσχέδιο η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και η αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης των πολιτών με τη νέα Αρχή να «εγκολπώνει» σειρά άλλων υπηρεσιών όπως η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της αγοράς και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.



Η νέα ανεξάρτητη αρχή θα είναι πανίσχυρη και θα υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αποστολή της είναι:

Η ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς

Η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου

Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Η προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων

Η διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης

Για να επιτύχει την αποστολή της μεταξύ άλλων:

Διενεργεί ελέγχους για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών

Εκπονεί μελέτες, έρευνες και αναλύσεις για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς

Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους αλλά και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Διαπιστώνει παραβάσεις, συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις

Λαμβάνει και εξετάζει καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης

Διενεργεί ελέγχους σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως

Επιλαμβάνεται της συναινετικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αναφοράς ενός τουλάχιστον εκ των ενδιαφερομένων μερών

Παρέχει νομική συνδρομή στους καταναλωτές και συγκεκριμένα:

-Η Αρχή θα διοικείται από 5μελές συμβούλιο (Πρόεδρος και 4 μέλη) ενώ προβλέπονται ακόμη θέσεις για τον Διοικητή και 3 Υποδιοικητές με διακριτά αντικείμενα κι αρμοδιότητες. Η θητεία όλων ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί 1 φορά, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Διοικητής και Υποδιοικητές είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα μέλη του Συμβουλίου μερικής. Δεν μπορεί να διορισθεί στα όργανα διοίκησης πρόσωπο, το οποίο είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η Επιλογή των διοικητικών οργάνων γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό.

-Στην Αρχή δίνονται ως «προίκα» πεντακόσιες 500 νέες θέσεις εργασίας εκτός από αυτές που καλύπτονται από μετακλητούς. Τουλάχιστον 300 θέσεις προορίζονται για ελεγκτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.