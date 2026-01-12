Το 2026, η χρονιά των influencers ως κορυφαίος στόχος φορολογικών ελέγχων - Πώς θα τους ελέγχει η ΑΑΔΕ 

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τo 2026 θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι θα είναι η χρονιά των influencers. Όχι όμως απαραίτητα επειδή τα ..άστρα θα ωφελήσουν τα επαγγελματικά ή τα αισθηματικά τους αλλά γιατί έχουν μπει στο μάτι της ΑΑΔΕ. Κι έχουν μπει για τα καλά.



Στους κόλπους της ΑΑΔΕ λειτουργεί ήδη μια ειδική ομάδα η οποία σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. για …ύποπτες αναρτήσεις ατόμων με καθημερινή δημόσια παρουσία και εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους.

Όσο πιο πολλές οι προωθητικές ενέργειες και όσο πιο πολλοί οι ακόλουθοι ενός influencer τόσο πιο πολύ έλκει πάνω του το…βλέμμα της Ανεξάρτητης Αρχής.



Ας υποθέσουμε ότι κάποιος influencer, προωθεί τακτικά μια πολύ γνωστή σοκολάτα. Τα…καμπανάκια χτυπούν στην ΑΑΔΕ και αμέσως θα καλείται να δώσει εξηγήσεις για το αν υπάρχει ή όχι συνεργασία ή απλά στον influencer αρέσει πολύ η …συγκεκριμένη σοκολάτα. Και φυσικά εφόσον υπάρχει συνεργασία, θα πρέπει να υπάρχουν υπογεγραμμένα συμφωνητικά, κομμένα τιμολόγια και να έχει γίνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας. Και φυσικά ο έλεγχος δεν περιορίζεται στον…διάσημο αλλά και στην επιχείρηση της οποίας το προϊόν προωθείται.



Σύμφωνα με τον ισχύοντα …τιμοκατάλογο για μια και μόνη ανάρτηση στο …Instagram η χρέωση μπορεί να φτάσει και τα 1.500€ με 2.000€ για influencers με λίγους ακολούθους και να ξεπεράσει ακόμη τις 15.000€ για τα …βαριά χαρτιά. Αυτές οι τιμές είναι φυσικά τιμές Ελλάδας. Στο εξωτερικό, τα ποσά είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα.



Η αξιοποίηση πάντως των social media από την ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση και τον εντοπισμό των influencer. Αντίθετα στην …υπηρεσία της ΑΑΔΕ, τα social media βοηθούν ώστε το μακρύ χέρι του νόμου να φτάνει ακόμη …μακρύτερα.



Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ανυποψίαστος πολίτης, κλείνει με την παρέα του να πάει να περάσει καλά σε ένα νυχτερινό κέντρο. Το κέφι έχει φουντώσει και ο πρωταγωνιστής του παραδείγματος θέλει να μοιραστεί με τους φίλους και γνωστούς του την εμπειρία του και κάνει μια ανάρτηση στο facebook, στο Instagram, στο tik tok κτλ.

Αυτό που για εκείνον όμως είναι μια απλή ανάρτηση, για την ΑΑΔΕ μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο που να οδηγήσει στην αποκάλυψη ενδεχομένως μεγάλης φοροδιαφυγής. Διότι αν στην ανάρτηση φαίνεται ότι στο νυχτερινό κέντρο γίνεται το αδιαχώρητο, τα …ρομποτάκια της ΑΑΔΕ θα πάρουν φωτιά και θα ελέγξουν αμέσως και σε πραγματικό χρόνο αν έχει κοπεί και ο ανάλογος αριθμός αποδείξεων (πλέον αυτό είναι εφικτό μέσω του mydata και του e-send) . Ενίοτε, το κατάστημα μπορεί να επισκεφθούν και ελεγκτές της Αρχής για επιτόπιο έλεγχο.



Σε άλλο παράδειγμα κάποιος μπορεί να είναι καλεσμένος σε ένα πάρτι γενεθλίων. Στο πάρτι μπορεί να τραγουδά κάποιος γνωστός ή λιγότερος γνωστός τραγουδιστής με την μπάντα του. Μέσω των φωτογραφιών και των βίντεο που θα αναρτηθούν, μπορεί να γίνει ταυτοποίηση τους και κατόπιν να ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος.



Ακόμη και μέσω του google maps και στα σήματα κινητών τηλεφώνων, η ΑΑΔΕ μπορεί να διαπιστώσει πότε η κίνηση σε κάποια επιχείρηση είναι στο αποκορύφωμα της και να διαπιστώσει αν προκύπτει φοροαποφυγή.

