Συνολικά 1.194.550.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.474.880 δικαιούχους, από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 24 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η καταβολή 1.135.000.000 ευρώ σε 2.429.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2024.

Επίσης, από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.800.000 σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 50.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 5.000.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

