Καλοκαίρι με drones, μυστικούς ελέγχους και «τουρίστες-εφοριακούς» για να πιαστούν στα πράσα οι φοροφυγάδες

Με τη θερινή περίοδο να βρίσκεται προ των πυλών και την τουριστική δραστηριότητα να ανεβάζει ταχύτητα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ τίθενται σε πλήρη επιφυλακή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει περισσότερους από 40.000 ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, νησιά και περιοχές υψηλής οικονομικής δραστηριότητας. Ο στόχος είναι διττός: η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ο εντοπισμός εποχικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται για λίγους μήνες και εξαφανίζονται χωρίς να αποδώσουν τους αναλογούντες φόρους.

Το επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο ενεργοποιείται σταδιακά ήδη από τα τέλη Μαΐου, αναπτύσσεται σε καθημερινή βάση, με ελέγχους που θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πρωί, απόγευμα και βράδυ, ακόμη και σε αργίες.

Ζωντανός συντονισμός και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής

Η «καρδιά» της επιχείρησης θα χτυπά στην Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, από όπου θα γίνεται ο κεντρικός συντονισμός σε πραγματικό χρόνο. Οι ελεγκτικές ομάδες θα μεταδίδουν εικόνες και στοιχεία από τα σημεία ελέγχου - φωτογραφίες, βίντεο, επιτόπιες αναφορές - ενισχύοντας τον άμεσο εντοπισμό παρατυπιών.

Στις πιο σύνθετες αποστολές, θα επιστρατεύονται drones που θα επιτηρούν επιχειρήσεις πριν από την ελεγκτική έφοδο. Η εναέρια παρακολούθηση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη στοχευμένη προσέγγιση των ελέγχων, ιδίως σε δυσπρόσιτες ή πολυσύχναστες περιοχές όπου η «εικόνα» του χώρου παίζει κρίσιμο ρόλο στην τελική αξιολόγηση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive, η οποία έχει εγκατασταθεί σε tablets που φέρουν μαζί τους οι ελεγκτές. Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι εφοριακοί έχουν άμεση πρόσβαση στο φορολογικό προφίλ κάθε επιχείρησης, με δυνατότητα διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο με τα δηλωθέντα εισοδήματα, τις δηλώσεις ΦΠΑ και τα λοιπά στοιχεία που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΑΔΕ. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με έκδοση και επί τόπου κοινοποίηση σημειώματος στον ελεγχόμενο.

Μυστικοί έλεγχοι και «τουρίστες-εφοριακοί»

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη διενέργεια ελέγχων με μυστική ταυτότητα. Εφοριακοί μεταμφιεσμένοι σε τουρίστες θα επισκέπτονται καταστήματα εστίασης, ενοικιαζόμενα δωμάτια, beach bars και κάθε είδους εποχικές επιχειρήσεις για να διαπιστώσουν εάν εκδίδονται νόμιμα παραστατικά. Η πρακτική αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς με αυξημένη εποχικότητα.

Ενίσχυση των Δ.Ο.Υ. και γεωγραφική κατανομή των ελέγχων

Για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε ενίσχυση κρίσιμων Δ.Ο.Υ. σε τουριστικές περιοχές για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, Θήρας, Ρόδου, Κω, Κέρκυρας, Χανίων, Ζακύνθου, Πάρου, Νάξου, Ηρακλείου, Σύρου, καθώς και άλλες σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές με αυξημένο ενδιαφέρον.

Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις

Οι ελεγκτικές αρχές θα εξετάζουν, μεταξύ άλλων:

• Την έκδοση αποδείξεων και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ

• Την τήρηση των φορολογικών βιβλίων

• Τη φορολογική συμπεριφορά κάθε επαγγελματία βάσει παρελθόντος

• Πιθανές ενδείξεις για ύπαρξη «εικονικών» επιχειρήσεων που λειτουργούν μόνο για τη σεζόν

Όταν εντοπίζονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα μέτρα αναστολής λειτουργίας:

• 48 ώρες κλείσιμο, για μη έκδοση άνω των 10 αποδείξεων ή συναλλαγές χωρίς απόδειξη άνω των 500 ευρώ

• 96 ώρες σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων την ίδια ή επόμενη χρονιά

• 10 ημέρες για πολλαπλές υποτροπές μέσα σε δύο φορολογικά έτη

• Επιπλέον 10 ημέρες για παραβίαση σφραγισμένου καταστήματος

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να περάσει σαφές μήνυμα πως η φορολογική συμμόρφωση δεν είναι μόνο ζήτημα νομιμότητας, αλλά και θεμέλιο για τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους με έντονη οικονομική δραστηριότητα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με διαφάνεια και συνέπεια, όχι μόνο απέναντι στην πολιτεία αλλά και απέναντι στον υγιή ανταγωνισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

