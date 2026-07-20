Χρηματιστήριο: Στις 2.450,80 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,15%

Οριακά υψηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσπαθεί να αντιδράσει μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε καταγράψει απώλειες 2,62%.

Ήπια πτώση σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.450,80 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Credia Bank (+2,58%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,50%), της Lamda Development (+1,43%) και της Aegean Airlines (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,75%), της Viohalco (-1,74%) και της Elvalhalcor (-1,41%).

Οι μετοχές της ΔΕΗ είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,57 ευρώ).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 32 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Σπύρου (+60,00%) και Ικτίνος (+3,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Πετρόπουλος (-3,76%) και Ελλάκτωρ (-2,44%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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