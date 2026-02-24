Χρηματιστήριο: Στις 2.269,83 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,17%

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, έχοντας περιορίσει τις αρχικές απώλειες. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor και του ΟΤΕ, ενώ πιέζονται οι τραπεζικές μετοχές και ο ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.269,83 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,17%. Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράψει κατώτερη τιμή στις 2.260,68 μονάδες (-0,57%) και υψηλότερη στις 2.281,25 μονάδες (+0,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 190,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+9,03%), της Elvalhalcor (+4,05%), του ΟΤΕ (+3,73%), της Jumbo (+2,86%) και της Motor Oil (+2,63%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,94%), της Eurobank (-2,06%), της Alpha Bank (-1,98%), της Πειραιώς (-1,78%) και της Optima Bank (-1,76%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.349.918 και 5.612.613 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 31,54 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 61 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Viohalco (+9,03%) και Ξυλεμπορία(π) (+7,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-4,42%) και Τρία Άλφα (κ) (-3,77%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

