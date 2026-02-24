Έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Εργοσήμου ΟΓΑ στο νέο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα Τρίτη το Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ είναι εμπλουτισμένο με νέες λειτουργικές δυνατότητες.

Συγκριμένα, μέσα στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, οι αμειβόμενοι με εργόσημο ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα:

Να αποκτούν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί, εξαργυρωθεί, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από αυτά.

Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν.

