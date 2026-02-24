Έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Εργοσήμου ΟΓΑ στο νέο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα Τρίτη το Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ είναι εμπλουτισμένο με νέες λειτουργικές δυνατότητες.
Συγκριμένα, μέσα στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, οι αμειβόμενοι με εργόσημο ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα:
- Να αποκτούν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί, εξαργυρωθεί, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από αυτά.
- Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.
- Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.