Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης με την αγορά να υποχωρεί αρχικά έως και το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων.

Και οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν με αφορμή την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν εκτοξεύουν απειλές με φόντο τo Στενό του Ορμούζ, ενώ πιέζονται και από τη νέα άνοδο του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.012,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,52%.

Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.000,93 μονάδες (-3,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 30,84 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,11%.

Πτώση καταγράφουν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,29%), των ΕΛΠΕ (-4,01%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,81%), της Viohalco (-3,80%) και της Τιτάν (-3,68%).

Ανοδικά κινούνται 7 μετοχές, 90 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,01%) και Frigoglass (+5,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-9,88%) και Νάκας (-7,30%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

