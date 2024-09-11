Χρηματιστήριο: Πτώση 0,88%- Στα 85,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διολισθαίνει προς τα επίπεδα των 1.410 μονάδων. Η πτώση εντάθηκε μετά το πτωτικό άνοιγμα των δεικτών της Wall Street, καθώς τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αύξησαν την αβεβαιότητα σχετικά με τις κινήσεις της Fed, στο θέμα των επιτοκίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.413,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,88%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 85,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.372.171 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,89%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρηση σε ποσοστό 0,76%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν μόνο οι μετοχές του ΟΤΕ (+0,47%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+0,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,52%), της Lamda Development (-2,12%), της Coca Cola HBC (-1,82%),της Elvalhalcor (-1,65%) και του ΟΠΑΠ (-1,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.923.851 και 4.094.855 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,03 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,50 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 16 μετοχές, 84 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital +2,17% και Κυριακούλης +1,83%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -8,67% και Minerva -4,31%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,0000 -0,78%

ALPHA BANK: 1,5005 -1,28%

AEGEAN AIRLINES: 11,0200 -0,72%

VIOHALCO: 5,5500 -1,60%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,0400 -0,93%

ΔΑΑ:7,7100 -0,36%

ΔΕΗ: 11,4500 -0,43%

COCA COLA HBC:33,4800 -1,82%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9340 -2,52%

ΕΛΠΕ: 7,0000 -0,43%

ELVALHALCOR: 1,7860 -1,65%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4760 -1,03%

ΕΥΔΑΠ: 5,6300 -0,35%

EUROBANK: 1,9600 -1,01%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9200 -2,12%

MOTOR OIL: 21,4600 -0,83%

JUMBO: 23,7600 -0,50%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,3800 -0,36%

ΟΛΠ:26,6000 -0,37%

ΟΠΑΠ: 15,5900 -1,64%

ΟΤΕ: 14,8100 +0,47%

AUTOHELLAS:11,1200 -0,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8680 -0,77%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9200 -0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2800 +0,21%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

