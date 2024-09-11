Μυτιληναίος: Θετική η απήχηση των προτάσεων Ντράγκι στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

«Αν αντιμετωπίσουμε το τεράστιο (και σε ορισμένες περιπτώσεις διαρθρωτικό) χάσμα κόστους παραγωγής, που προκαλείται κυρίως από τη ρύθμιση και την πολιτική, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας».

Αυτό επισημαίνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals και πρόεδρος της Eurometaux Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολιάζοντας την έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

"Σε αντίθεση με τις περισσότερες «προτάσεις» των θεωρητικών οικονομολόγων των Βρυξελλών, οι οποίοι έχουν προ πολλού απομακρυνθεί από την πραγματικότητα και τα οικονομικά της βιομηχανικής παραγωγής, πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης του κ. Ντράγκι θα έχουν θετική απήχηση στην αγωνιζόμενη βιομηχανία της Ευρώπης, όχι μόνο επειδή αγγίζουν το κόστος", τονίζει ο κ. Μυτιληναίος. Καλεί δε όλους να διαβάσουν διεξοδικά την έκθεση, σημειώνοντας πως οι προτάσεις της έκθεσης απαιτούν την επανεξέταση μιας μακροχρόνιας αντι-αναπτυξιακής (και αντι-βιομηχανικής) νοοτροπίας, η οποία μας οδήγησε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα και ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να την αντιμετωπίσει ως μια παροδική φωτοβολίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

